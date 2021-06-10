В среду, 9 июня, на Донбассе погибла 22-летняя лейтенант Карина Шемчук.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров.
По его данным, военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады погибла в районе ООС при исполнении служебных обязанностей.
У Карины Шемчук, 1999 года рождения, остался отец.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 июня погибла военнослужащая 128-й бригады ВСУ.
"9 июня в районе ответственности наших подразделений, во время выполнения служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады», - говорилось в сообщении бригады.
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