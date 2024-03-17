Уже экс-спикер Воздушных сил Украины уверен - стыдно за работу не будет.

Военный спикер Воздушных сил ВСУ, который в течение двух лет полномасштабной войны информировал нацию о главных событиях в небе, впервые прокомментировал свое увольнение.

С должности Игната сняли накануне, 16 марта. О его отставке сообщил командующий Николай Олещук. По словам военного, на работе было трудно, но стыдиться за нее не придется.

"Спасибо всем медиа, с кем пришлось работать. Всем, кто помогал, и всем, кто критиковал. Спасибо командующему Воздушных Сил Николаю Олещуку и руководящему составу нашего вида за поддержку и большое доверие. Это - главное в нашей работе!" - написал он в Facebook.

Полковник добавил, что на протяжении службы в роли спикера Воздушных сил фактически не расставался с 3 вещами: ноутбуком, светом и камерой. "Это основные инструменты, которые постоянно носишь с собой, буквально спишь с ними", - уточнил он.

Игнат отметил, что буквы на его ноутбуке стерлись за 2 года монтажей, но результат работы - это зафиксированная история войны с Россией, которую украинцы пишут собственной кровью

"Буду оставаться на связи! Держим строй!", - резюмировал уже экс-спикер.