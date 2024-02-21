Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что перекрыть всю Россию средствами противовоздушной обороны невозможно.
Об этом он сказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос о том, наблюдаются ли какие-то движения по переброске в Крым дополнительных систем ПВО, и фиксировали ли, что Россия обнажает какие-то одни участки и усиливает другие.
"Понятно, что Россия нагромождает системами противовоздушной обороны линию боевого столкновения, безусловно. Без ПВО российским войскам будет очень сложно, потому что могут быть по ним воздушные атаки, в том числе и нашей авиации. Поэтому они будут прикрывать линию фронта - это понятно. Также будут прикрывать Крым. Другие города тоже, где что-то таки долетает до них, они имеют средства прикрытия. Но, как говорится, в полях там нет ни одного ПВО", - отметил спикер.
Он добавил, что часто звучит вопрос, почему так далеко до украинского тыла долетают вражеские ракеты и дроны. "Потому что они так прокладывают маршруты, где у нас нет достаточно средств, чтобы их уничтожать. Средства у нас рассредоточены и прикрывают локально города, объекты, войска и прочее. У них, в принципе, такая же ситуация. Всю Россию перекрыть невозможно, нет столько средств, чтобы такую территорию плотно насытить ПВО", - сказал Игнат.
Поэтому, пояснил он, противник использует ее на тех направлениях, которые считает угрожающими для себя. Россияне перемещают ПВО из других регионов, где в них нет такой необходимости, а усиливают приграничные с Украиной области.
Также на вопрос, какие аэродромы в Крыму российские власти сейчас активнее всего используют, и какие являются, условно говоря, нашими самыми желанными целями, спикер рассказал: "У них пять основных аэродромов используются, с которых взлетает российская авиация, - Саки, Бельбек основные. Здесь они особой погоды не делают. В России есть десятки аэродромов на разном удалении вокруг Украины и для авиации неважно, где размещаться. Они могут вылетать из Ростовской области, с северных территорий и наносить удары".
Что предшествовало
На днях Игнат отметил, что российская авиация - это угроза не только для фронта, но и для всей территории Украины. И украинские военные не смогут отражать атаки оккупантов без необходимых средств защиты.
Он рассказал, что украинской артиллерии необходимые снаряды для борьбы с оккупантами на поле боя. Также, по его словам, невозможно обойтись без систем ПВО и ракет к ним.
В то же время Игнат отметил, что Европа начала усиливать оборонный сектор, в частности увеличила производство боеприпасов, систем ПВО и ракет к ним.