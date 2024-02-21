Он замечает, что Россия накапливает системами противовоздушной обороны линию боевого столкновения.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что перекрыть всю Россию средствами противовоздушной обороны невозможно.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос о том, наблюдаются ли какие-то движения по переброске в Крым дополнительных систем ПВО, и фиксировали ли, что Россия обнажает какие-то одни участки и усиливает другие.

"Понятно, что Россия нагромождает системами противовоздушной обороны линию боевого столкновения, безусловно. Без ПВО российским войскам будет очень сложно, потому что могут быть по ним воздушные атаки, в том числе и нашей авиации. Поэтому они будут прикрывать линию фронта - это понятно. Также будут прикрывать Крым. Другие города тоже, где что-то таки долетает до них, они имеют средства прикрытия. Но, как говорится, в полях там нет ни одного ПВО", - отметил спикер.

Видео дня

Он добавил, что часто звучит вопрос, почему так далеко до украинского тыла долетают вражеские ракеты и дроны. "Потому что они так прокладывают маршруты, где у нас нет достаточно средств, чтобы их уничтожать. Средства у нас рассредоточены и прикрывают локально города, объекты, войска и прочее. У них, в принципе, такая же ситуация. Всю Россию перекрыть невозможно, нет столько средств, чтобы такую территорию плотно насытить ПВО", - сказал Игнат.

Поэтому, пояснил он, противник использует ее на тех направлениях, которые считает угрожающими для себя. Россияне перемещают ПВО из других регионов, где в них нет такой необходимости, а усиливают приграничные с Украиной области.

Также на вопрос, какие аэродромы в Крыму российские власти сейчас активнее всего используют, и какие являются, условно говоря, нашими самыми желанными целями, спикер рассказал: "У них пять основных аэродромов используются, с которых взлетает российская авиация, - Саки, Бельбек основные. Здесь они особой погоды не делают. В России есть десятки аэродромов на разном удалении вокруг Украины и для авиации неважно, где размещаться. Они могут вылетать из Ростовской области, с северных территорий и наносить удары".

Что предшествовало

На днях Игнат отметил, что российская авиация - это угроза не только для фронта, но и для всей территории Украины. И украинские военные не смогут отражать атаки оккупантов без необходимых средств защиты.

Он рассказал, что украинской артиллерии необходимые снаряды для борьбы с оккупантами на поле боя. Также, по его словам, невозможно обойтись без систем ПВО и ракет к ним.

В то же время Игнат отметил, что Европа начала усиливать оборонный сектор, в частности увеличила производство боеприпасов, систем ПВО и ракет к ним.

Вас также могут заинтересовать новости: