Командующий Воздушными силами прокомментировал увольнение Игната.

Полковник Юрий Игнат больше не руководитель службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Офицер останется в составе ВС и будет работать на другом направлении, сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. По словам командующего, в субботу, 16 марта, он в пятый раз поблагодарит Игната за продуктивную работу на должности.

"С момента полномасштабного вторжения, я лично благодарил этого человека всего дважды в год - на День рождения и профессиональный праздник. За что? За огромный объем работы. А главное - результат борьбы с врагом на информационном фронте! Как в Украине, так и за рубежом...", - добавил генерал-лейтенант.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский принял важные кадровые решения - уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил Александра Сырского.

В центре внимания Игнат Юрий Робертович - что стоит знать

Он родился 23 декабря 1977 года и учился в Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Возглавил пресс-службу командования Воздушных сил украинской армии в 2018 году. В 2022 году стал кавалером ордена Даниила Галицкого.

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