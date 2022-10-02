Глава ОВА пошутил, что оккупанты опять "не там курили".

На Луганщине опять случилась "бавовна". В этот раз "что-то прилетело" в Нижней Дуванке, возле Сватово.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации.

Так, сегодня произошла "бавовна" возле временно оккупированного города Сватово. Там армия РФ вновь понесла потери.

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"Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватово буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там опять курили не там, где надо, или там, где надо", - пошутил Гайдай.

Война в Украине: ситуация на фронте

Сегодня в Генштабе подтвердили, что ВСУ "демилитаризовали" оккупантов на Херсонщине и Запорожье. В районе Черниговки было уничтожено семь танков и до десяти единиц автомобильной техники. Оккупанты уже знают, что освобождение Херсона неизбежно.

Наступление ВСУ продолжается не только на юге. Сегодня закончилась зачистка Лимана, где уже нашли обломки российского истребителя Су-34.

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