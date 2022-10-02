Раньше они не попадали в сеть.

В Лимане Донецкой области, нашли и показали на фото обломки российского истребителя Су-34. Ранее о "демилитаризации" этого самолета не сообщалось.

Фотографии размещены на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Обломки российского бомбардировщика Су-34, RF-81852, найденные в Лимане. Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян", - говорится в сообщении.

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ВСУ выбили оккупантов из Лимана

Как сообщал УНИАН, 1 октября украинский флаг взвился в Лимане Однако в городе еще продолжались бои. Сегодня, 2 октября, Лиман был полностью зачищен от российских войск.

Впоследствии появилась реакция Пентагона на освобождение Лимана. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, это значимое событие, и Соединенные Штаты Америки очень воодушевлены тем, что сейчас делают Вооруженные силы Украины.

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