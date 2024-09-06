Сбиты 27 БПЛА, ПВО работала в 13 областях.

В ночь на 6 сентября россияне снова совершили большую воздушную атаку на Украину - ракеты и почти полсотни "Шахедов". Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг атаковал одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда, Крым).

Отмечается, что в результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбиты 27 ударных БпЛА.

Еще 8 беспилотников - локально потеряны на территории Украины (предположительно упали под воздействием средств РЭБ), один БпЛА вернулся в направлении оккупированной Донецкой области. Еще несколько воздушных целей находились в воздушном пространстве на севере.

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ПВО работала почти по всей территории Украины - в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Последствия вражеской атаки

Как сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, ночью враг атаковал Львовскую область тремя ударными беспилотниками. Все их обезвредила ПВО.

Он отметил, что жертв или пострадавших в результате атаки нет, однако во Львовском районе обломки беспилотника вызвали возгорание четырех грузовиков. Пожар удалось потушить, но машины ремонту не подлежат.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что около 7:30 оккупанты ударили по Люботину. Предварительно, это был ракетный удар, тип устанавливается.

Синегубов отметил, что повреждены жилые дома, пострадали три человека - 42-летняя и 65-летняя женщины и 16-летняя девушка. Все отказались от госпитализации.

Последние российские атаки по Украине

В ночь на 4 сентября Львов подвергся удару российскими ракетами "Кинжал" и другими средствами. Пострадало более 50 зданий в центре города, погибло семь человек (в том числе мать и три ее дочери), ранены 64 человека.

А за день до этого россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. В результате атаки частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и близлежащие дома. По последним данным, в результате атаки погибли 55 человек, еще 328 пострадали.

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