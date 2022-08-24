По словам военного эксперта, это нереальная задача на сегодня.

Военного эксперта Олега Жданова спросили, ждать ли Украине наступления со стороны Беларуси, в частности на Ровно и Житомир. Поскольку в РБ формируется 3-й армейский корпус.

"Да, корпус формируется, но он формируется уже с июня, то есть уже больше двох месяцев", - ответил он на своем YouTube-канале.

По его словам, 15 тысяч человек передислоцировать с техникой и вооружением - это не может не остаться незамеченным. Если бы его уже начали перебрасывать, украинская или западная разведка уже об этом заявила бы.

"Дело в том, что одним корпусом в 15 тысяч вы никогда не перережете западных путей или связывающих в Житомирской или в Ривненской области. Этого недостаточно. Сегодня - не 24 февраля", - подчеркнул Жданов.

Военный эксперт отметил, что сегодня зайти в Украину силами одного корпуса - нереальная задача. Он добавил, что танковый корпус может повлиять на смену ситуацию разве на Бахмутском или Авдеевском направлении.

"Вряд ли Путину удастся додавить Лукашенко, если он его еще не додавил", - убежден Жданов.

Участие Беларуси в войне России против Украины

С первых дней вторжения Россия осуществляет ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

28 июня Беларусь объявила военные сборы у границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможные провокации со стороны РБ.

По словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, пытались бы нарастить.

По состоянию на 30 июня 2022 года Беларусь продолжала отправлять России боеприпасы.

1 июля Беларусь продлила военные учения на границе с Украиной.

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