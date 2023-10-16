Как известно, глава ГУР часто принимает непосредственное участие в рейдах разведки. В рамках одного из них случится незабываемый эпизод.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов ментально повлиял на 19 оккупантов в рамках одной из спецопераций ГУР.

В итоге, захватчики "тепленькими" сдались в плен украинской армии. Соответствующий эпизод одной из спецопераций Буданова против РФ раскрыл командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" РБК-Украина.

"Лютый" напомнил, что глава ГУР известен тем, что берет непосредственное участие в некоторых операциях своих подчиненных. Часто, речь идет о выполнении задач, где изначально расклад сил - не в пользу Украины из-за кратного преимущества врагов, отметил командир.

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Так, в одном из таких рейдов Буданов силой убеждения заставил штурмовую группу из 19 оккупантов сдаться в плен, поговорив с ними по рации. Отмечается, что россияне были в проигрышном положении и пытались сбежать с поля боя "без огневого поражения".

"Тогда как раз с нами был Кирилл Алексеевич. Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа", - рассказал "Лютый".

По словам спецназовца, в этот момент большинство бойцов ГУР даже не знали, что с ними бок о бок сражается Буданов. Когда голос главы ведомства неожиданно прозвучал по рации, у команды случился всплеск морального духа.

"Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе, находится начальник ГУР", - указал "Лютый".

В то же время командир не уточнил конкретную дату и обстоятельства миссии, в которой Буданов удивил сослуживцев.

Буданов дал новый прогноз о завершении войны с Россией

В октябре в интервью украинским СМИ Буданов скорректировал свой прогноз о завершении войны с РФ. Он уточнил, что шанс все закончить в 2023 году значительно уменьшился, но ВСУ стараются сделать все возможное, чтобы освободить все территории временно оккупированной Украины.

Глава ГУР пояснил, что условный график конца войны сдвинулся по "объективным" и "субъективным" причинам. Однако детали Буданов не назвал, акцентировав, что это под грифом "государственной тайны".

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