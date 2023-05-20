Буданов заверил, что бояться наступления со стороны Беларуси в ближайший срок не стоит.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что бояться чего-то от РФ уже странно, потому что абсолютно весь арсенал имеющихся средств, которые вообще в принципе существуют даже теоретически в мире, уже применен.

"Бояться можно нового, а такого просто не существует. Мне кажется, наше население более или менее привыкло. Бояться наступления со стороны Беларуси в ближайший срок не стоит, а на Востоке идут постоянные боевые действия, они не утихают", - сказал он в интервью журналисту Дмитрию Комарову

Буданов считает, что украинцам следует наконец поверить ни в каких там "экспертов, которые все знают", а перестать бояться Россию и начать наконец верить в себя, в свой народ, армию, власть.

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"Надо понять, что мы выиграем эту войну, и это абсолютно нельзя изменить никому. Кто бы как ни хотел, Украина одержит победу. Это абсолютно решенный вопрос. Кстати, если посмотреть за последние два с половиной месяца российский сегмент СМИ, они там довольно-таки уже прямо говорят, что Россия проигрывает, она проигрывает", - добавил он.

Другие заявления Буданова о войне

Кирилл Буданов считает, что планы российских захватчиков в отношении Украины были сломаны в начале войны. Однако захват Киева был вполне реальным.

Он убежден, что после поражения Россия видоизменится и на ее территории появятся новые государства и образования.