По его словам, украинские воины затянули ключевую операцию РФ на Киевском направлении, выиграв время.

Планы российских захватчиков в отношении Украины были сломаны в начале войны. Однако захват Киева был вполне реальным.

Как сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову, россияне взяли бы Киев, если бы смогли стремительно высадить десант в Гостомеле.

"Планы были сломаны с самого начала. Стремительная высадка им (оккупантам - УНИАН) не удалась. На полсуток все это затянулось, а за это время подтянулись подразделения Вооруженных сил, которые артиллерийским огнем сделали невозможной такую высадку, даже в теории", - заявил Буданов.

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Журналист напомнил, что тогда ВСУ артвогнем повредили взлетную полосу аэродрома в Гостомеле, сделав ее непригодной для посадки тяжелых транспортных самолетов. Ни один из таких не сел.

На уточняющий вопрос, что было бы, если бы российский десант все же смог высадиться в Гостомеле, Буданов ответил:

"Извините, но Киев был бы взят".

Киев "за три дня"

Ранее в документальном фильме Дмитрия Комарова "Рік" Буданов рассказал, что российские оккупанты действительно пытались взять Киев за три дня. По его словам, высадка десанта возле Киева и в столице были единственным планом у россиян. Далее - "поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства".

Как узнала потом "Украинская правда", в начале полномасштабной войны против Украины Кремль имел два плана управления Киевом, который оккупанты мечтали захватить за три дня.

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