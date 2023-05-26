Лидер окупационных властей Крыма Аксенов побаивается, что ВС РФ не смогут защтить полуостров, поэтому набирает боевиков.

Как минимум за последние 20 лет в регулярных вооруженных силах РФ увеличилось количество военизированных формирований.

На это обращает внимание британская разведка в свежем отчете. "Однако эта "парамилитаризация" резко ускорилась после вторжения РФ в Украину и особенно примечательна на Крымском полуострове", - отметили аналитики.

В британской разведке рассказали, что лидер оккупированного Россией украинского Крыма Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких местных подразделений, которые часто заявляют о своей принадлежности к казакам. "Большинство из них получили полуофициальный статус резервных частей регулярной армии", - уточнили в разведке.

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Аналитики допустили, что Аксенов стремится отполировать свои патриотические убеждения, набирая боевиков, но его также беспокоит способность регулярной армии защищать оккупированный Крым.

"Основная часть российского гарнизона, 22-й армейский корпус, в настоящее время дислоцирована за пределами полуострова и понесла тяжелые потери", - констатировали в разведке.

Ситуаця в оккупированном Крыму

Относительно спокойной ситуация в Крыму оставаласьдо прошлого лета. Потом в разгар курортного сезона там произошла "бавовна", которая очень напугала оккупантов. После этого в октябре 2022 года был взрыв на Крымском мосту. После чего оккупационные власти поняли, что российская ПВО их не в состоянии защитить.

А весной этого года были зафиксированы взрывы в районе гавани Севастополя. 24 мая стало известно, что морские дроны атаковали военный корабль РФ из-за чего оккупанты закрывали Крымский мост.

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