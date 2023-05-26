Ночью российские террористы нанесли очередные ракетные и авиационные удары "шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.
Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. "Всего за прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных удара. Есть попадание ракетой С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов, что рядом", - рассказали в Генштабе.
Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, было применено 36 иранских ударных БпЛА "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены.
Также зафиксировано и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.
В свою очередь, авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также, за прошедшие сутки украинским защитниками сбит вражеский самолет Су-25.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Война в Украине: Новости
По данным Генштаба, интенсивность боев на фронте продолжает снижаться. За сутки зафиксировано всего 22 вражеских атаки, хотя еще в начале мая их было по полсотни и более в день. Основные усилия враг сосредоточил на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.