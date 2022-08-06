На России кто-то уже ждет обещанные Лады, в шутку написали наши защитники.

Очередная группа рашистов познакомилась с украинской "Стугной". Устроили "пылкий" прием бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Об этом сообщила пресслужба воинской части и опубликовала соответствующее видео.

Как результат, был уничтожен военный грузовик "Урал" российских оккупантов с личным составом, а также бронированная техника врага. Техника не стояла на месте, а находилась в движении, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в цель.

Разлетелась и долго пылала вражеская техника, а на России кто-то уже ждет обещанные Лады - подписали видео защитники.

Ранее сообщалось, что украинская "Стугна" разгромила бронетехнику РФ с рекордного расстояния – 5,3 км. Такой результат был достигнут сверхвысокой профессиональностью десантников 80-й бригады ДШВ ВСУ.

Также УНИАН писал, что наши операторы настолько хорошо освоили этот противотанковый ракетный комплекс, что даже сбивают с его помощью летательные аппараты оккупантов.

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