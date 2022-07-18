Вражеская техника не стояла на месте, а находилась в движении, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в него.

Очередная группа российских "туристов" познакомилась с противотанково-ракетным комплексом "Стугна-П" отечественного производства. Постарались бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует телеграм-канал 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

На кадрах видно, что выстрел получился чрезвычайно филигранным. С момента выстрела до поражения российской БТР прошло примерно 22 секунды. Вражеская техника не стояла на месте, а находилась в движении, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в него.

О ПТРК "Стугна-П"

Этот комплекс еще с первых дней полномасштабной войны демонстрирует не только способность превращать бронетехнику врага в металлолом, но и спасать жизни операторов.

Отечественное оружие имеет крайне высокие характеристики, позволяющие уничтожать из нее любой танк противника, не говоря уже о другой бронетехнике. Работать с ним возможно в любое время суток, прицел имеет электронно-оптический преобразователь, или, на более современных версиях – тепловизор.

Сам комплекс, учитывая его возможности, довольно мобильный, пусковая весит около 40 кг, а ракета – 30 кг. То есть для его применения и перемещения достаточно расчета из нескольких человек.

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