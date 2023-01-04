РФ на войне в Украине уже потеряла свыше 100 тысяч человек личного состава.

Авиация Сил обороны Украины за 4 января нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских войск и еще четыре раза ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны 4 января поразили пункт управления, два района сосредоточения россиян и военной техники, а также вражеский склад боеприпасов.

Отмечается, что войска РФ нанесли три ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, девять авиационных ударов и 14 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

"Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля предварительно составляют почти 109 тысяч человек личного состава.

Также Россия потеряла: 3 тыс. 38 танков, 6 тыс. 106 боевых бронированных машин, 2 тыс. 39 артиллерийских систем, 424 реактивные системы залпового огня, 215 средств противовоздушной обороны, 283 самолета, 270 вертолетов.

По данным Генштаба, 4 января подразделения Сил обороны поразили здание оккупационной комендатуры в Васильевке Запорожской области.

Вас также могут заинтересовать новости: