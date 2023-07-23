Один из самых красивых стадионов Украины находится в заложниках оккупантов во временно оккупированном Донецке.

Дрон ВСУ без проблемы обошел систему противовоздушной обороны РФ во временно оккупированном Донецке и "поймал" вид на один из самых красивых стадионов Украины "Донбасс Арена".

Речь идет о работе "птички" группы аэроразведки SOLOVEY Полтавской ТрО. Ролик о состоянии домашнего стадиона футбольной команды "Шахтер" показали в Facebook.

"Птичка (ред. - УНИАН) свободно полетала вчера над "Донбасс Арена". Привет, донецкое ПВО!",- говорится в сообщении.

Больше о стадионе "Донбасс Арена"

Напомним, стадион "Донбасс Арена" был построен в 2009 году по стандартам УЕФА. Он считается одним из первых стадионов Украины, относящихся к категории "Элит". Этот объект рассчитан на аудиторию в 52 667 человек. С 2014 года украинские команды не играют на стадионе из-за временной оккупации Донецкой области.

"Донбасс Арена" является домашним стадионом футбольного клуба "Шахтер", который сейчас играет на других площадках Украины и мира. После оккупации региона СМИ время от времени фиксируют упадок территории, на которую в свое время было инвестировано более 400 млн долларов США. В 2021 году появились кадры прилегающей к "Донбасс Арене" земли, которая вся заросла бурьяном.

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