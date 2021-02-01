На фотографиях видно, что окрестности стадиона продолжают зарастать бурьяном.

Появились фотографии "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке.

Снимки выложены в группе "Люфт Ганза" в Twitter.

На фотографиях, датированных январем 2021 года, видно, что окрестности стадиона продолжают зарастать бурьяном.

С 2014 года в Донецке не проходят футбольные поединки из-за начала военных действий на востоке Украины. В последний раз местный "Шахтер" сыграл на поле "Донбасс Арены" 2 мая 2014 года с "Мариуполем".

После этого "Шахтер" сначала проводил домашние матчи во Львове, а с 2017 года - в Харькове. С 2020 года "горняки" принимают своих соперников на столичном НСК "Олимпийский".

"Донбасс Арена" была открыта в 2009 году. Ее вместимость составляет 51,5 тысячи зрителей.

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Автор: Денис Прядко