Появились фотографии "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке.
Снимки выложены в группе "Люфт Ганза" в Twitter.
На фотографиях, датированных январем 2021 года, видно, что окрестности стадиона продолжают зарастать бурьяном.
С 2014 года в Донецке не проходят футбольные поединки из-за начала военных действий на востоке Украины. В последний раз местный "Шахтер" сыграл на поле "Донбасс Арены" 2 мая 2014 года с "Мариуполем".
После этого "Шахтер" сначала проводил домашние матчи во Львове, а с 2017 года - в Харькове. С 2020 года "горняки" принимают своих соперников на столичном НСК "Олимпийский".
"Донбасс Арена" была открыта в 2009 году. Ее вместимость составляет 51,5 тысячи зрителей.
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