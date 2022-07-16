"Орлан" – не просто разведывательный беспилотник, это устройство может выполнять разные функции.

Командир подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский рассказал об особенностях беспилотников "Орлан-10", которые российские военные используют на войне.

По его словам, "Орлан" – не просто разведывательный беспилотник, это устройство может выполнять разные функции. Как отметил аэроразведчик, такие БПЛА высоко летают, поднимаясь на 1,5 – 2 километра, хорошо "видят", а еще их трудно заглушить.

"Он может быть ретранслятором, может вести радиоразведку, может иметь на борту небольшой РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы), которое будет делать помехи в радиоэфире, – рассказал Подворчанский 24 каналу. – Я не скажу, что "Орлан" – это суперкрутой беспилотник. Если мы будем говорить о западных аналогах, то он и рядом не стоял. Но он летает, видит и по нему корректируют".

Аэроразведчик добавил, что "Орлан" может быть оснащен маленькой сотовой "вышкой", которая способна считывать скопления абонентов.

"Орлан-10": что известно о БПЛА

Российские войска активно используют БПЛА "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А еще сложнее сбить.

Барражируя над позициями этот дрон может определить координаты целей, а во время артналета осуществляет корректировку огня в режиме онлайн-передачи данных.

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