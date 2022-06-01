В ведомстве подчеркивают, что заблаговременная информация активизирует врага, поэтому Минобороны придерживается другой политики.

Украина не объявляет об успехах контрнаступления сил обороны Украины, чтобы не навредить процессу. О результатах сообщают, когда украинские войска окончательного закрепляются на тех или иных позициях.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или только контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и бои это всегда динамика", - рассказала Маляр.

Она пояснила, к моменту закрепления ВСУ на определенном рубеже, ситуация может несколько раз измениться. "Поэтому окончательно говорить что такой то населенный пункт уже наш можно только после закрепления там ВСУ", - подчеркнула она.

Маляр подчеркнула, что Минобороны и ВСУ придерживаются политики неразглашения заблаговременных результатов контрнаступления до тех пор, пока армия не закрепится там.

"Заблаговременное объявление такой информации обычно активизирует врага. Поэтому, у нас есть направления где враг наступает и мы мощно сопротивляемся, а есть направления, где мы осуществляем контрнаступление и у нас есть успехи", - добавила Маляр.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке Украины, намереваясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Враг уже пробрался в Северодонецк, в настоящее время за контроль города идут бои. Риска окружения ВСУ нет, поскольку у украинских сил есть возможность покинуть населенный пункт в направлении Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Генштаба ВС России собираются наступать на Харьковском направлении. Ранее большая колонна военной техники в том районе была заблокирована контрнаступальними мерами украинских защитников.

В то же время ВСУ продолжают успешно вытеснять оккупантов из населенных пунктов на Херсонском направлении.

Украинские военные уничтожили уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.

В США считают, что следующие недели боев в Украине будут решающими.

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