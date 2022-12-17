Отмечается, что из них львиная доля – это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации.

Информационными ресурсами украинского государственного проекта "Хочу жить", который дает возможность для оккупантов сдаться в плен, воспользовались более 1 миллиона 200 тысяч человек, большинство из которых на территории Российской Федерации.

"Более 1 миллиона 200 тысяч человек – это те люди, которые воспользовались информационными ресурсами проекта "Хочу жить". Из них львиная доля – это люди, которые находятся на территории так называемой Российской Федерации. Это пока не прямые обращения, но это люди, которые изучают для себя или для своих родных возможность сохранить жизнь в кровавой несправедливой войне оккупантов Путина против Украины", - рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, ежедневно на горячую линию в чат-бот и через другие контакты в проект обращаются более 100 человек.

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"Результаты есть, и они весомые, которые касаются и отдельных рашистов, которые сдаются в плен, и целых подразделений, и это не только рядовые, но и офицерский состав. Хотя наибольшую активность проявляют, безусловно, частично мобилизованные. Это люди, которые вообще не понимают, что им делать на войне в Украине и для чего они здесь оказываются", - рассказал представитель ГУР.

Проект "Хочу жить" - как россиянам сдаться в плен

Отметим, украинский государственный проект "Хочу жить" призван помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

Для получения информации, как сдаться в плен российским военным и их родным и близким следует звонить по круглосуточным номерам: +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84.

Россиянам гарантируют содержание согласно нормам Женевских конвенций.

Уже в конце сентября на фоне объявления частичной мобилизации в РФ начали поступать звонки от новомобілізованих по поводу сдачи в плен. Как отмечали в ГУР МО, мобилизованные пытались узнать, как правильно сдаваться.

Как писал УНИАН, 4 октября в ГУР сообщили, что за несколько недель поступило более 2 тысяч обращений о сдаче в плен российских военных.

Сайт проекта "Хочу жить" блокируют на территории России.

В декабре Генеральный штаб ВСУ также опубликовал пошаговую видеоинструкцию для российских солдат, которые хотят сдаться в плен. Они могут сделать это с помощью дрона.

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