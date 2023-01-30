Алексей Данилов отметил, что России во время мобилизации призвали 300 тысяч человек.

Российская Федерация имеет в резервы 150 тысяч человек в резерве для нового наступления на Украину. Киев мощно готовится к такому сценарию развития событий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что в России во время мобилизации призвали 300 тысяч человек – 150 уже отправили на фронт, а еще 150 проходит подготовку на разных полигонах в РФ и Беларуси.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся. Каждый день президент общается со своими иностранными коллегами по военной помощи и каждый день продолжается работа внутри нашей страны. Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине со страной-агрессором. Не верили в нашу победу и нашу способность держать удар", - отметил Данилов в эфире национального марафона.

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При этом он указал, что ситуация сегодня совсем другая и каждую неделю появляются новости из разных уголков мира о помощи Украине.

Новое наступление России на Украину - что известно

В последнее время появилась информация о возможном новом наступлении российских захватчиков на Украину. По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, наступление может произойти через 1-2 месяца.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступление российских оккупантов может произойти в ближайшее время.

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