Сейчас численность сил ТрО составляет около 110 тыс. человек.

Большинство подразделений и частей сил Территориальной обороны в Украине уже участвуют в боевых действиях с российскими захватчиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве начальник штаба ТрО ВСУ Сергей Собко.

"В целом из 32 существующих бригад сил Территориальной обороны около 25 бригад в полном составе или частично уже принимают участие в боевых действиях", - сказал он.

Собко добавил, что численность сил ТрО составляет около 110 тыс. человек. Кроме того, по состоянию на сегодня уже создано более 700 добровольческих формирований территориальных общин, которые являются неотъемлемой составляющей территориальной обороны.

"В целом эта цифра будет держаться, однако в зависимости от обстановки, которая будет складываться, возможно будет принято решение о формировании дополнительных военных частей", - добавил Собко.

Напомним, Рада предоставила теробороне возможность выполнять задачи там, где идут военные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: