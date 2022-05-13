Теперь россиянина ждет плен и, возможно, обмен.

В Киевской области задержали российского оккупанта, который отстал от своих, когда те бежали с Киевщины.

Соответствующее видео обнародовал телеканал Espreso.TV. После месяца скитаний россиянин сам вышел сдаваться.

Бойцы территориальной обороны рассказали оккупанту последние новости с фронта, а именно, – что украинские воины уже ликвидировали 26 тысяч его собратьев.

Теперь россиянина ждет плен и, возможно, обмен.

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, устроившей кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

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