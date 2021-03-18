Министры иностранных дел стран G7 и представитель ЕС Хосеп Боррель напомнили России, что она является стороной военного конфликта на Донбассе, а не посредником.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритании, США, Канады, Франции, Италии, Германии и Японии) и высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призывают Россию прекратить разжигание войны на Донбассе.

Об этом говорится в их заявлении, обнародованном на сайте правительства Британии, которая в этом году председательствует в G7.

"Мы также категорически выступаем против непрерывной дестабилизации Украины, особенно против действий России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которыми она нарушает свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями. Полное выполнение Минских соглашений является путем к достижению мира. Россия является стороной конфликта на востоке Украина, а не посредником", - отмечается в заявлении.

В то же время главы МИД G7 и Боррель приветствовали восстановление выполнения обязательств по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, что было сделано в рамках Трехсторонней контактной группы 27 июля 2020 года и в итоге содействовало значительному снижению уровня насилия на востоке Украины.

"Однако конфликт продолжает уносить жизни и вызывать серьезные повреждения критической инфраструктуры. Мы осуждаем последнее военное обострение со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований на линии соприкосновения. Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям на востоке Украины, а также путем предоставление гражданства сотням тысяч украинских граждан", - заявили руководители внешнеполитических ведомств G7.

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При этом они призвали Россию ответить взаимностью на шаги Украины, направленные на содействие улучшению жизни людей по обе стороны линии соприкосновения.

"Мы подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня как основополагающего элемента любого прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта", - сказано в заявлении.

Также главы МИД G7 одобрили усилия Франции и Германии в рамках "нормандского формата" с целью отстаивания дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе и подтвердили готовность в будущем оказывать поддержку этим усилиям.

"Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские соглашения и подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе с целью достижения справедливого и прочного политического решения конфликта", - говорится в заявлении.

Также министры G7 заверили, что полностью преданы политике введения санкций и продолжат поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Ситуация на Донбассе: подробности

Боевикам в Донецкой области дали разрешение открывать "предупредительный огонь" на подавление и уничтожение огневых точек противника.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе расценила это заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна оставаться приверженцем Минских договоренностей и выразил "обеспокоенность" усилением напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.

В связи с этим в МИД Украины призвали Россию прекратить перекладывать ответственность за выполнение Минских соглашений на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства.

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Автор: Виталий Саенко