Подоляк говорит, что операция Сил обороны направлена на то, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс.

Украине придется методами принуждения посадить Российскую Федерацию за стол переговоров, заявляет советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Это очевидно. Потому что Украина ведет исключительно оборонительную войну строго в рамках международного права... Но если мы говорим о потенциальных переговорах - подчеркиваю, о потенциальных - нам придется посадить РФ за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". Зато есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения", - написал он в Telegram.

Он отметил, что кроме экономических и дипломатических средств, речь идет также о военном инструменте. "Нам надо наносить России значительные тактические поражения. В Курской области мы наглядно видим, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс. Еще раз: войти в переговорный процесс, а не в традиционный для России пропагандистско-капитулятивный шантаж", - отметил Подоляк.

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Вместе с тем, он добавил, что важным инструментом тоже является влияние на общественное мнение внутри РФ, которое начинает меняться, поскольку война пришла вглубь их территории. По его мнению, свидетельством этому является факт, что граждане страны-агрессора до последнего времени в целом оставались равнодушными к боевым действиям, ведь они происходили в Украине.

"Есть определенная иллюзия у наших западных союзников, что среди россиян существует дискуссия о войне. Нет, нет таких дискуссий, политические вопросы там не обсуждаются вообще. Россияне не говорили о войне и чувствовали себя вполне комфортно, потому что смерть и разрушения бушевали далеко от них", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП убежден, что теперь, когда война пришла на их территорию, россияне испугались. "Они шокированы. Хотя по телевизору бои в Курской области называют "известной ситуацией в приграничье", в семьях и среди друзей начали шепотом обсуждать реальную ситуацию на фронте. Негативные изменения в психологическом состоянии населения РФ будут еще одним аргументом для начала переговоров", - заявил Подоляк.

Переговоры с Россией

Как сообщал УНИАН, в июне кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

После прорыва границы в Курской области он заявил, что теперь не может идти речи о переговорах с Украиной. По данным CNN, Россия уже перебросила туда несколько тысяч своих солдат, которые были задействованы в боях на украинской территории.

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