Уличные бои - это реальный ад как для тех, кто обороняется, так и для тех, кто наступает, заявил Дикий.

В городе Курахово Донецкой области Силы обороны Украины контролируют промышленную зону, за которую продолжаются ожесточенные бои.

Об этом заявил экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Радио NV".

"Основное направление, где продвигается наш враг, если немного детализировать, то тяжелее всего, пожалуй, все же в Курахово, хотя там нигде не просто. Но именно в Курахово продолжаются уличные бои, а это на самом деле реальный ад для наших защитников и защитниц, но, с другой стороны - это также ад для нашего врага", - сказал он.

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Аналитик добавил, что уличные бои - это самый тяжелый тип боев для тех солдат, которым их приходится вести.

"Но, в то же время, это те самые бои, в которых мы обычно дольше всего задерживали продвижение нашего врага, и главное - наносили ему наибольшие потери", - отметил Дикий.

Он напомнил, что ранее в уличных боях соотношение потерь составляло 1 к 8, 1 к 10, а в Авдеевке был побит рекорд - 1 к 12 (за каждого нашего защитника ликвидировали по 12 оккупантов).

Также Дикий объяснил противоречивую информацию о том, потеряли ли украинские защитники Курахово. По его словам, в этом городе очень четкое разделение - населенной части города и промышленной зоны.

"Если продвигаться именно с востока на запад, так как собственно продвигаются в наступлении захватчики, то сначала идет населенная часть города, а дальше на запад - промзона. На данный момент, именно та часть города, которая была населенной до того, как по городу прошла линия фронта, сейчас там гражданского населения практически не осталось - эта ранее населенная часть города уже действительно вся оккупирована врагом", - сообщил Дикий.

При этом, оккупанты пройдя населенную часть города уперлись в промышленную зону и ТЭЦ, и промзона по площади почти такая же как и населенная часть, и она находится под контролем Сил обороны Украины и за нее идут жестокие бои, добавил аналитик.

Отдельно Дикий объяснил информацию о стабилизации ситуации вокруг города Покровск.

"Все определяется тем, сколько у каждой стороны имеющихся сил... В Покровск буквально пару дней назад зашла полностью свежая бригада, количеством пару тысяч бойцов, полностью укомплектованная и полностью снаряженная. Понятно, что заход целой новой бригады означает, что на какое-то время можно будет говорить, что ситуация стабилизирована. Туда просто подбросили серьезные свежие силы и понятно, что наступление в лоб на город теперь точно затормозится", - подчеркнул Дикий.

В то же время, на других участках фронта легче не стало. Оккупанты могут пытаться ломиться в обход Покровска и окружать город.

"По большому счету, итоги года - в целом очень не хватает сил, в первую очередь людей. А те люди, которые есть - героически держатся и каждый метр дается оккупантам очень тяжело", - сказал Дикий.

Ситуация в Курахово

Как сообщал УНИАН, 28 декабря мониторинговый проект DeepState распространил информацию, что Силы обороны Украины не дают российским войскам закрепиться в городе Курахово. Наиболее сложная ситуация сейчас в микрорайоне "Южный", где продолжаются бои за каждый дом.

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