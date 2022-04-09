Александр Павлюк подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию сценариев.

Под Киевом интенсивно обустраиваются новые оборонные рубежи на случай возможного повторного наступления российских войск.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона.

"Мы учли все возможные направления движения противника, если будет возобновлено наступление. Поэтому сейчас интенсивно обустраиваются новые оборонные рубежи, которые мы максимально отодвинули от Киева, чтоб не допустить ни возможность артиллерийских обстрелов, ни захода войск. Поверьте, Вооруженные силы делают все, чтоб не допустить противника даже близко к Киеву. Это большая работа, я думаю в ближайшие недели мы ее проведем. Эти рубежи также занимаются войсками,"- сказал он.

Павлюк подчеркнул, что Украина должна быть готова к любому развитию сценариев.

Напомним, Министерство обороны сообщило 2 апреля вечером, что вся Киевская область освобождена от оккупантов.

1 апреля Генштаб ВСУ заявил, что российские военные временно отказались от блокирования и захвата Киева, однако не исключает повторных намерений оккупанта захватить столицу.

Высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя отвод российских войск на позиции к северу и востоку от украинской столицы, заявил, что Киев по-прежнему находится в опасности, и авиаудары продолжаются.

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