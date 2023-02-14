Владимир Назаренко отметил, что Бахмуте нет уличных боев.

Защитники Украины организовали в Бахмуте многоэшелонированную оборону и не собираются покидать город-крепость. Бойцы ВСУ "хорошо покусали, порвали" российских десантов.

"Я хотел бы заверить вас, что выходить из города никто не собирается. Город обороняют на каждой улице. Каждая улица, каждое здание – это крепость. Очень хорошие укрепления по всему городу. Я не хочу раскрывать, где они, как они обустроены, но, поверьте, многоэшелонированная оборона. И если враг где-то на окраинах города ведет сейчас активные, очень динамичные, очень напряженные бои, – а это частный сектор и несколько многоэтажек тоже на юге, на востоке от города, – но в целом в "сердце" города враг не прошел. Он пробует просачиваться, но его там нет. Собственно, "сердце" города, центр города, западные окраины в том числе под надежным контролем. Украинские силы – хозяева этого города", - рассказал заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире программы Свобода Live.

При этом он указал, что в Бахмуте нет уличных боев, как было в Северодонецке или в Рубежном. Кроме того, он отметил, что "вражеские силы рано или поздно закончатся", и враг уже "вынужден вводить все новые и новые соединения после того, как предыдущие части были разбиты".

Видео дня

По его словам, еще в начале января звучали заявления, что почти полностью разбита ЧВК "Вагнер", после чего россияне "ввели десантуру", но украинцы ее "хорошо покусали, порвали".

"Сейчас они отвели десантуру на некоторых направлениях, велели просто держать линию обороны. И мы знаем, что вот последнюю неделю линия фронта была стабилизирована. Но сейчас враг действительно попер, начал выдавливать северный фланг, северные окраины, собственно, в направлении Красной Горы. Но там довольно большие потери несет враг. И совсем скоро будет та ситуация, когда у врага иссякнут возможности подтягивать все новые и новые силы. Это больше мое ожидание, чем такой вот прогноз. Я не хочу быть тем, кто говорил, что война через 2-3 недели закончится, но, как мне кажется, чувствуется, что для них это все сложнее и сложнее", - отметил Назаренко.

Также он отметил, что россиянам "постепенно все сложнее и сложнее искать новые резервы" – с 1 января они "подтягивают те части, которые хотели бы использовать для этого весеннего полномасштабного наступления". По его мнению, россияне поняли, что "они не способны вести это весеннее наступление".

Бои за Бахмут - что известно

К годовщине полномасштабной войны с Украиной войска РФ пытаются добиться минимального успеха на фронте и оккупировать всю Донецкую область. На данный момент важной медийной составляющей для Кремля стала оккупация Бахмута, за который армия РФ ведет отчаянные бои.

Украинские военные продолжают оборонять город, хотя ситуация там достаточно тяжелая. Недавно бойцы ВСУ рассказали о своем личном опыте боев с россиянами, констатировав, что они воюют, как зомби - лезут вперед в безумном количестве.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил способность армии РФ прорвать оборону ВСУ на Донбассе и дальнейший ход битвы за Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: