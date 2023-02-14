По убеждению Марка Милли, украинцы не сломаются в битве за Бахмут.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли оценил способность армии Российской Федерации прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Донбассе и дальнейший ход битвы за Бахмут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе, отвечая на вопрос, имеет ли Россия достаточное количество вооружения для прорыва украинской обороны на Донбассе.

"Имеет ли Россия потенциал для продолжения атаки на Донбассе... Они (россияне) прямо сейчас совершают атаку на Донбассе. Их прогресс медленный. Это война на истощение, которая приводит к большому количеству жертв. Их руководство и моральный дух не в хорошем состоянии, и они сталкиваются с трудностями", - сказал Милли.

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При этом генерал США отметил, что президент РФ Владимир Путин мобилизовал на войну против Украины несколько сотен тысяч человек.

"Удастся ли им (россиянам) достичь успеха в битве - это еще придется выяснить. Но эта битва продолжается. Это медленная битва на истощение в этом регионе", - отметил Милли.

При этом он не стал прогнозировать, какие меры могут принять Силы обороны Украины.

Милли отметил, что Украина получит огромные объемы вооружения, и все зависит от того, как это вооружение будет применено.

Кроме того, генерал США отметил, что от Харькова до Херсона линия фронта является относительно стабильной, даже если происходит много боев.

"Самое динамичное движение вперед и назад в основном происходит возле окрестностей Бахмута. Украинцы держатся. Они воюют с позиций обороны. Россияне, в первую очередь группа "Вагнера", атакуют. Я бы описал это как очень значительную битву на истощение с очень большими жертвами, особенно с российской стороны", - отметил Милли.

Он добавил, что в этом районе не происходит "причудливых маневров", так как наблюдаются фронтальные и волнообразные атаки с применением большого количества артиллерии.

"Как долго это продлится? Это, на самом деле, сложно сказать. Это уже продолжается в течение недель. Я думаю, это продолжится до того момента, пока россияне смогут это делать... Я не думаю, что украинцы сломаются или потерпят поражение. Я думаю, что они продолжат бороться", - сказал Милли.

Прогнозы Милли

Сегодня, 14 февраля, после заседания в формате "Рамштайн-9" Милли выразил убеждение, что в войне на истощение Российская Федерация не сможет продержаться дольше Украины.

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