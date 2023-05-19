Генерал-полковник отметил, что контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются

Украинские защитники продолжают выбивать российских оккупантов из Бахмута в Донецкой области. За город-крепость идут жестокие бои.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал кадры ожесточенных боев на Бахмутском направлении.

"Бахмутское направление. Контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются. Это видео штурмовых действий одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", - прокомментировал генерал-полковник видео, которое обнародовал в своем Telegram-канале.

Видео дня

На камеру запечатлен фрагмент штурма украинскими защитниками позиций российских оккупантов.

Бои за Бахмут - последние новости

Бои за город-крепость длятся уже почти год. Бойцы ВСУ перемалываю превосходящие силы врага и успешно удерживают позиции, не позволяя россиянам значительно продвинуться.

Аналитики Института изучения войны отметили, что украинские защитники перехватили тактическую инициативу и добились успехов в ходе контратак 18 мая. ВСУ удалось на отдельных участках продвинуться на 1 км.

В свою очередь командир самоходной артиллерийской батареи 30-й отдельной механизированной бригады Андрей Свирида сообщил, что интенсивность боев настолько большая, что все близлежащие поля и окрестности населенного пункта усеяны телами российских захватчиков.

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