На четырех направлениях фронта за сутки произошло 24 боевых столкновения.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 24 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодезное, Красное Первое, Петр-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине", - говорится в сообщении.

Война в Украине 21 мая - ситуация на "горячих" направлениях

Говоря о ситуации на фронте, в Генштабе ВСУ отметили, что:

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на Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел; нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское; артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения; в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области;

направлении в течение суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел; нанес авиационные удары в районе населенного пункта Невское; артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения; в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области; на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия; бои за город Бахмут продолжаются; в течение суток противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское; к тому же, вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел; нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут и Ивановское; от вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении враг продолжает вести наступательные действия; бои за город Бахмут продолжаются; в течение суток противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское; к тому же, вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел; нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут и Ивановское; от вражеских обстрелов пострадали Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Авдеевки и Первомайского, успеха не имел; в течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области;

направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Авдеевки и Первомайского, успеха не имел; в течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области; на Марьинском направления подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка; враг нанес авиационные удары вблизи Марьинки и Новомихайловки; вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Война в Украине 21 мая - актуальное

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба за прошедшие сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 53 боевых столкновения.

Общие боевые потери противника с начала войны среди личного состава составили 203 тысяч 160 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 730 захватчиков.