Немецкие журналисты опрашивали местных жителей, остающихся в городе, когда агрессор ударил по микрорайону.

В Бахмуте съемочная группа немецкого издания Bild попала под обстрел российской артиллерии. Кадры с места событий опубликовали сами журналисты.

Сообщается, что военный корреспондент Пауль Ронцхаймер с коллегами снимал сюжет о жизни города, который штурмуют россияне. В этот момент начался очередной обстрел.

"Взрывы раздавались на расстоянии менее 200 метров от журналистов, им удалось добраться до укрытия", – сообщает издание.

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Журналисты подчеркивают, что армия агрессора нанесла удар именно по жилым кварталам, где находились мирные жители.

"Российские военные обстреливают из минометов микрорайон, где мы только что опрашивали жителей", — пишут журналисты.

Ситуация в Бахмуте – последние новости

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты предпринимают активные попытки штурмов, которые приходится отражать украинским защитникам.

По данным британской разведки, оккупанты понесли тяжелейшие потери в районе Бахмута. Каждое тактическое продвижение для агрессора сопряжено с высоким количеством потерь в живой силе и технике.

Также сегодня стало известно, что военные власти ограничили доступ журналистов в Бахмут. Заявляется, что это сделано как раз в целях безопасности.

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