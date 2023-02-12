В Бахмуте съемочная группа немецкого издания Bild попала под обстрел российской артиллерии. Кадры с места событий опубликовали сами журналисты.
Сообщается, что военный корреспондент Пауль Ронцхаймер с коллегами снимал сюжет о жизни города, который штурмуют россияне. В этот момент начался очередной обстрел.
"Взрывы раздавались на расстоянии менее 200 метров от журналистов, им удалось добраться до укрытия", – сообщает издание.
Журналисты подчеркивают, что армия агрессора нанесла удар именно по жилым кварталам, где находились мирные жители.
"Российские военные обстреливают из минометов микрорайон, где мы только что опрашивали жителей", — пишут журналисты.
Ситуация в Бахмуте – последние новости
В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты предпринимают активные попытки штурмов, которые приходится отражать украинским защитникам.
По данным британской разведки, оккупанты понесли тяжелейшие потери в районе Бахмута. Каждое тактическое продвижение для агрессора сопряжено с высоким количеством потерь в живой силе и технике.
Также сегодня стало известно, что военные власти ограничили доступ журналистов в Бахмут. Заявляется, что это сделано как раз в целях безопасности.