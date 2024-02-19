По его словам, "без постоянных Кабов на голову" держать позиции можно было бы дольше.

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин отмечает, что в Авдеевке соотношение сил было "просто неадекватное"

В своем Telegram-канале он отметил, что "если бы в Авдеевке мы имели достаточное количество ПВО, имели истребители - конечно, было бы намного легче".

"Однако удержать подразделениями, которые были у нас, такое количество пехоты, техники, авиабомб, артиллерии - было просто невозможно. Без постоянных Кабов на голову держать позиции можно было дольше, возможно было бы даже время для определенных маневров. Но соотношение сил было просто неадекватное", - рассказал Жорин.

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Он добавил, что результаты, которые показали украинские военнослужащие, - в виде "тысяч и тысяч кацапских жмуров" и уничтоженной российской техники - все это лишь благодаря "абсолютно героическим поступкам бойцов нашей третьей штурмовой и других подразделений на этом направлении".

Бои за Авдеевку - заявление Жорина

Жорин отметил, что российские оккупанты понесли едва ли не рекордные потери в технике и живой силе в боях за Авдеевку. Однако на глобальном и стратегическом уровне Москва может позволить себе такие потери.

Военный пояснил, что у врага есть ресурс для пополнения личного состава даже несмотря на тот факт, что были уничтожены целые подразделения российской армии.

Жорин отметил, что у врага еще достаточно сил для того, чтобы продолжать давление на Авдеевском и запорожском направлениях, а также продвигаться в районе Купянска. Майор отметил, что "русских погибло много, противника, и они сейчас валяются по всей Авдеевке, но радоваться пока нечему". Впереди еще очень много работы.

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