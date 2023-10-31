Возможный отход украинских войск из Авдеевки Донецкой области не будет иметь влияния на ход боевых действий на восточном фронте. Такое мнение высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
"Россияне возобновили наступательные действия на Авдеевку, и это более политическая цель, чем тактическая. В Институте изучения войны (ISW) аналитики считают, если ВСУ придется выйти из Авдеевки, то это не повлияет существенно на ход событий на войне, на восточный фронт. Авдеевка – это плацдарм для возможного наступления на Донецк", – пояснил он в эфире "Эспрессо".
Эксперт отметил, что из Авдеевки украинские защитники могут контролировать весь оккупированный Донецк. Он добавил, что в течение всего времени оккупации областного центра россияне так и не смогли построить там "ничего существенно военного".
"Мы не бомбили Донецк все 8 лет, как говорят россияне. Но враг не мог там построить ничего существенно военного, потому что находился под нашим огневым контролем. Как с Бахмутом, так и с Авдеевкой, если нам придется отойти, то существенно ничего не изменится. Это будет тактическое поражение, тактический отход, но стратегически ничего не изменит", – резюмировал Гетьман.
Ситуация в районе Авдеевки: последние новости
Россияне уже несколько недель подряд усиленно штурмуют Авдеевку Донецкой области. Враг пытается захватить город и не жалеет для этого ни техники, ни живой силы. Оккупант Святослав Голиков, который по совместительству является инструктором российских подразделений "Шторм-Z", заявил, что эти отряды под Авдеевкой "стачивают под ноль".
В то же время военный эксперт Алексей Мельник утверждает, что ситуация в районе Авдеевки довольно критическая. Однако делать определенные выводы – как оптимистичные, так и пессимистичные – пока рано.