Авдеевка – это плацдарм для возможного наступления на Донецк, отметил ветеран.

Возможный отход украинских войск из Авдеевки Донецкой области не будет иметь влияния на ход боевых действий на восточном фронте. Такое мнение высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Россияне возобновили наступательные действия на Авдеевку, и это более политическая цель, чем тактическая. В Институте изучения войны (ISW) аналитики считают, если ВСУ придется выйти из Авдеевки, то это не повлияет существенно на ход событий на войне, на восточный фронт. Авдеевка – это плацдарм для возможного наступления на Донецк", – пояснил он в эфире "Эспрессо".

Эксперт отметил, что из Авдеевки украинские защитники могут контролировать весь оккупированный Донецк. Он добавил, что в течение всего времени оккупации областного центра россияне так и не смогли построить там "ничего существенно военного".

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"Мы не бомбили Донецк все 8 лет, как говорят россияне. Но враг не мог там построить ничего существенно военного, потому что находился под нашим огневым контролем. Как с Бахмутом, так и с Авдеевкой, если нам придется отойти, то существенно ничего не изменится. Это будет тактическое поражение, тактический отход, но стратегически ничего не изменит", – резюмировал Гетьман.

Ситуация в районе Авдеевки: последние новости

Россияне уже несколько недель подряд усиленно штурмуют Авдеевку Донецкой области. Враг пытается захватить город и не жалеет для этого ни техники, ни живой силы. Оккупант Святослав Голиков, который по совместительству является инструктором российских подразделений "Шторм-Z", заявил, что эти отряды под Авдеевкой "стачивают под ноль".

В то же время военный эксперт Алексей Мельник утверждает, что ситуация в районе Авдеевки довольно критическая. Однако делать определенные выводы – как оптимистичные, так и пессимистичные – пока рано.

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