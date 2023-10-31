По его словам, штурмовые отряды заключенных и штрафников бросают в лобовые штурмы без прикрытия.

Инструктор русских отрядов "Шторм-Z" Святослав Голиков признал, что их "стачивают под ноль" во время так называемых "мясных штурмов" Авдеевки.

Как заявил Голиков в своем канале "Филолог в серой зоне", эти отряды, которые составляют из штрафников и заключенных, несут огромные безвозвратные потери без достижения какого-либо результата.

"Штурмовые отряды" Шторм-Z " на Авдеевском направлении и южном фланге Бахмута буквально за несколько дней активных действий стачиваются практически под ноль. В среднем, уровень безвозвратных потерь варьируется от 40 до 70%, а санитарные, соответственно, составляют 30-60% личного состава", - заявил Голиков.

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Инструктор оккупантов говорит, что потери настолько высоки из-за ряда факторов, в частности отсутствия надлежащей подготовки, проблемы с артиллерийской поддержкой штурмов, отсутствие эффективной практики эвакуации раненых и другие нюансы.

"Сочетание вышеупомянутых факторов приводит к регулярному разматыванию штурмовых отрядов в хлам без достижения ими хотя бы каких - то значимых результатов", - отметил Голиков.

Мясные штурмы Авдеевки

Напомним, ранее ISW заявлял, что россияне бросают на "мясные штурмы" Авдеевки отряды пехоты " Шторм-Z", уничтожая их личный состав на 40-70% за считанные дни.

Российский" военкор", который якобы находится на этом же направлении, утверждал, что "мясные атаки" - это штурм без артиллерийской поддержки. По его словам, когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Как утверждает российский источник, подразделения "Шторма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям.

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