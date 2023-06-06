Функционал российской армии позволяет оборонять примерно 50 километров своих границ, отметил эксперт.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" имеют большие возможности насчет своих рейдов по приграничным территориям Курской, Брянской и Белгородской областей РФ.

Об этом заявил военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире информационного телемарафона. По его словам, российская армия смогла насобирать для охраны границ этих трех своих регионов до 17 тысяч военных, чего явно недостаточно, чтобы вести эффективные оборонительные действия.

"Функционал российской армии - они могут держать в обороне примерно 50 километров максимум. Но самое интересное, какой функционал у РДК и Легиона. У них сейчас нет танков, бронетанковых подразделений, кулаков, нет масштабной поддержки артиллерии, авиации. Это небольшие мобильные группы, которые достаточно эффективно действуют на глубину 3-7 до 10 километров. Но самое интересное, по какому фронту они могут действовать. Они сейчас точечно могут действовать по фронту почти 200 километров. А если их станет больше, а если они получат танки откуда-нибудь?", - отметил он.

Видео дня

Также обозреватель добавил, что в Беларуси еще хуже ситуация по сравнению с РФ, ведь там границы защищает чуть более 2 тысяч военных.

Повстанцы на территории РФ - что известно

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" вместе с легионом "Свобода России" этой весной совершили ряд рейдов на приграничные территории Российской Федерации. 22 мая они вошли в Грайворонский район Белгородской, заявив о намерении создать демилитаризованную зону.

В первые дни июня повстанцы объявили о начале второго этапа своих действий, зайдя в пригород Шебекино и взяв под контроль село Новая Таволжанка.

Вас также могут заинтересовать новости: