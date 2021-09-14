На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Вследствие обстрелов боевиков за прошедшие сутки один военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Facebook.

13 сентября штаб зафиксировал всего 12 нарушений "тишины" со стороны российских наемников.

Вблизи Зайцевого противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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В направлении Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации совершили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Катериновки вражеские наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на утро, 14 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Новости с фронта

Автор: Яна Ставская