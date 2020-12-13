Раненых или погибших в результате обстрелов среди украинских бойцов нет.

В районе операции Объединенных сил враг с начала суток 5 раз нарушил режим тишины.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, вблизи Пивденного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, на Приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы", - сказано в сводке.

Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Также отмечается, что в районе проведения ООС надлежащим образом выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 3 гектара территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью, подчеркнули в штабе.

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Автор: Виктория Токарева