Ответный огонь украинские подразделения не открывали.

За минувшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня.

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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Ответный огонь украинские подразделения не открывали.

С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности подразделений ОС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров