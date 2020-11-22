За минувшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили договоренности о прекращении огня.
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Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС. В частности, выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное. Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Ответный огонь украинские подразделения не открывали.
С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности подразделений ОС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
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