На провокации противника украинские бойцы дали адекватный ответ.

За минувшие сутки, 13 декабря, боевики РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины. Боевых потерь и ранений среди украинских бойцов нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг трижды открывал неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Южное. Утром оккупанты применили минометы 82-го калибра, а в вечернее время – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле Катериновки противник провоцировал украинских бойцов огнем из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что возле Донецка, была отмечена вражеская огневая активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, которое находится на приморском направлении, противник трижды нарушал режим прекращения огня и провоцировал украинских защитников из гранатометов различных систем. На этом участке фронта, в районе населенного пункта Гнутово враг вел огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на провокации противника украинские бойцы дали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров