Сегодня российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки, 26 мая, боевики на Донбассе девять раз обстреляли украинских военных

Боевых потерь среди украинских военных в результате нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников нет, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Враг открывал огонь из минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также противник открывал огонь из снайперского оружия.

"На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - отметили в ООС.

Также в штабе добавили, что по состоянию на 7 часов утра сегодня, 27 мая, российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Песков и Причепиловки.

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Автор: Александр Топчий