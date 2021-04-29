Оккупанты продолжают игнорировать режим прекращения огня.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщается в утренней сводке на сайте Министерства обороны.

В частности, в пригороде Красногоровки противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки российские захватчики дважды совершили обстрелы, применив минометы калибра 120 мм, стрелковое оружие, ручные станковые и станковые противотанковые гранатометы.

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Неподалеку от Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а возле Светлодарска оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Неподалеку от Авдеевки противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Золотое-4 - из ручных противотанковых гранатометов.

Из стрелкового оружия вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта Зайцево.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оказали медицинскую помощь, состояние здоровья раненого удовлетворительное.

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На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Также вблизи Водяного оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

По состоянию на 7:00 со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а возле Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Украинские военнослужащие и далее контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Наталья Ничишина