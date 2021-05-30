Возле Майорска противник стрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра.

С начала этих суток, 30 мая, на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Неподалеку от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.

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Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Также в штабе ООС добавили, что на Донбассе были разминированы более 3 гектаров территории и передано на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 мая, российские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

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Автор: Александр Топчий