С начала этих суток, 30 мая, на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
"Неподалеку от населенного пункта Майорск противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. В этом же направлении российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ назвала основную причину гибели и ранений мирных жителей в войне на Донбассе
Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.
Также в штабе ООС добавили, что на Донбассе были разминированы более 3 гектаров территории и передано на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки, 29 мая, российские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Вас также могут заинтересовать новости
- Перенос переговоров ТКГ из Минска. Теория и практика спорных вопросов
- Россия сократила мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной
- Копы разоблачили экс-боевика: тот покинул батальон, потому что разочаровался в идеях "ЛНР"
- Генсек ОБСЕ отметила необходимость открытия новых пунктов пропуска на линии разграничения на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram