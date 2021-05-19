В течение 18 мая штаб зафиксировал шесть нарушений режима тишины со стороны российских оккупантов.
Об этом говорится в утренней сводке штаба.
Неподалеку Песков враг дважды обстреливал позиции бойцов из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Возле Светлодарска и Зайцево оккупанты совершили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Красногоровки противник совершил обстрел из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки – из подствольных гранатометов.
Боевых потерь среди украинских бойцов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск защитники открывали ответный огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – информирует штаб.
По состоянию на 7:00 19 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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