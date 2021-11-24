По словам литовского аналитика, РФ готовится к полномасштабной войне не с Украиной, а с НАТО.

Россия, вероятно, не пойдет на полномасштабную агрессию против Украины, однако может устроить "военную авантюру".

Такое мнение высказал старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс сайту "Апостроф".

Беларусь для России, по мнению эксперта, ключевой роли не играет, поскольку она может и без нее вести войну против Украины.

"Конечно, они могут провести такую военную авантюру – это уже одна армия и почти одна страна. Беларусь как территория представляет угрозу для Украины, атака оттуда тоже может произойти. Но если Россия задумает военную авантюру против Украины, ввяжется в полномасштабную войну, то сколько километров до Киева – не самое главное. Ключевую роль играет, на сколько Россия вообще готова осуществить полномасштабную войну", - отметил аналитик.

Читайте также"Может полыхнуть в любой момент": у Путина сделали странное заявление об УкраинеЕсли вероятность полномасштабной войны Лауринавичюс сейчас отвергает, то "блиц-операцию" со стороны РФ допускает вполне.

"Например, по захвату Северо-Крымского канала и водохранилища, который его питает. Не думаю, что Россия готова к полномасштабной войне с Украиной. Они готовятся скорее к полномасштабной войне с НАТО", - добавил он.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Виолетта Орлова