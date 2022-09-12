Министр поблагодарил Австралию за предоставленную помощь.

Бойцы Вооруженных сил Украины с помощью бронированных бронетранспортеров Bushmaster продолжают освобождать Харьковскую область.

Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников в микроблоге Twitter.

"Ради защиты Свободы он объехал полмира, из Австралии в Украину. Сентябрь 2022 года. Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскил и продолжает освобождать Харьковскую область", - написал министр.

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Также он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку нашей страны.

Как сообщал УНИАН, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к австралийскому парламенту с просьбой предоставить Украине бронемашины Bushmaster.

Уже в начале апреля Австралия отправила в Украину первую партию этой техники. В июле стало известно, что страна передаст украинской армии 14 БТР и 20 Bushmaster.

Bushmaster - бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4. Он предназначен для перевозки личного состава и обеспечивает их защиту от легкого стрелкового вооружения и фугасов.

Они оснащены радиоприемниками, системой глобального позиционирования и дополнительной броней.

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