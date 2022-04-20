По мнению британской разведки, неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и ее неразборчивые атаки являются признаком провала относительно быстрого достижения целей.

Украинские силы продолжают отбивать многочисленные атаки российских войск на востоке Украины.

Об этом сообщает британское Минобороны Twitter со ссылкой на данные разведки.

"Российские обстрелы и удары на контрольной линии Донбасса продолжают расти, когда украинцы отражают многочисленные попытки продвижения российских сил", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что "способность России добиваться прогресса продолжает подвергаться естественным, логистическим и техническим проблемам, которые до сих пор им мешают, как и сопротивление высокомотивированных украинских Вооруженных сил".

"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и ее неразборчивые атаки, которые наносят вред местному гражданскому населению, является признаком провала в достижении их целей так быстро, как бы они хотели", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донетчине в результате обстрелов погибли три человека, еще пятеро - получили ранения.