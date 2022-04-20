Украинские силы продолжают отбивать многочисленные атаки российских войск на востоке Украины.
Об этом сообщает британское Минобороны Twitter со ссылкой на данные разведки.
"Российские обстрелы и удары на контрольной линии Донбасса продолжают расти, когда украинцы отражают многочисленные попытки продвижения российских сил", - говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, что "способность России добиваться прогресса продолжает подвергаться естественным, логистическим и техническим проблемам, которые до сих пор им мешают, как и сопротивление высокомотивированных украинских Вооруженных сил".
"Неспособность России подавить сопротивление в Мариуполе и ее неразборчивые атаки, которые наносят вред местному гражданскому населению, является признаком провала в достижении их целей так быстро, как бы они хотели", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Донетчине в результате обстрелов погибли три человека, еще пятеро - получили ранения.