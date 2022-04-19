Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненому на территории Харьковщины.

В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще пятеро - получили ранения.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"19 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще три человека: в Краматорске, Авдеевке и Благодатном. Ранения получили 5 гражданских, в том числе один ребенок", - отметил он.

Кроме того, в Краматорске медицинскую помощь оказали человеку, раненому на территории Харьковщины.

Кириленко уточнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее высокопоставленный чиновник по национальной безопасности Великобритании заявил, что наступление России на Донбасс может длиться "несколько месяцев".