Возле Бахмута Силы обороны Украины ликвидировали 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады России.

Защитники Украины разгромили 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады России под Бахмутом.

Об этом сообщили лидеры полка "Азов" Максим Жорин и Андрей Билецкий.

Бойцы 3-й ОШБр отвоевали у врага километровую линию окопов. Рашисты оказывали серьезное сопротивление, бои велись иногда на расстоянии 1-2 метров, однако защитникам удалось зачистить территорию. Билецкий добавил, что потери со стороны противника - 30 погибших, десятки раненых и десяток пленных.

"Это была сложная операция с очень тяжелыми окопными боями. Бойцы показали не только слаженность и профессиональные действия, но и характер настоящих штурмовиков. Именно на характере переломили врага. Они, кстати, не знали, что у них за п****ц дома творится. Наверное, поэтому и пытались драться - думали, что кому-то вообще интересны. Но в результате, 3-й батальон 57-й русской бригады уничтожен - почти все солдаты либо убиты, либо в плену, либо же ранены. А мы двигаемся дальше!", - написал Жорин.

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